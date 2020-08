Fiat Uno del 1996 viaggia nel tempo con i suoi 900 km percorsi

La Fiat Uno è senza dubbio uno dei nomi più famosi nella storia dell’automobilismo ed è una delle vetture più vendute nella storia dalla casa automobilistica italiana. Con circa 9 milioni di esemplari costruiti e venduti in tutto il mondo dal 1983, la Uno è l’ottava piattaforma automobilistica più prodotta nella storia.

Con così tante unità realizzate, non sorprende che abbiamo di fronte un vero e proprio oggetto da collezione. In questo articolo vi parliamo di uno dei pochissimi modelli disponibili in perfette condizioni che un rivenditore della Germania sta vendendo per 5900 euro.

Fiat Uno: un esemplare del 1996 in vendita in Germania per 5900 euro

Parliamo di una cifra piuttosto alta per una vettura del genere ma non è un esemplare come tutti gli altri. Questa Fiat Uno immatricolata nel 1996 rivestita in Marine Blue Metallic, infatti, ha percorso appena 900 km da quando è stata registrata per la prima volta in Germania nel settembre del ‘96.

Il venditore afferma che la vettura è in condizioni assolutamente nuove e inoltre dispone ancora degli involucri di plastica sui sedili posteriori e sui tappetini. Secondo la descrizione, la Uno è rimasta ferma in un garage da quando è uscita dalla fabbrica ed è stata spostata occasionalmente solo per manutenzione e controlli generali.

Gli interni grigi con sedili a quadri sembrano perfetti, anche se non ci sono i tipici comfort che troviamo su una vettura del 2020. Ad esempio, mancano gli schermi digitali, l’aria condizionata, l’autoradio, gli alzacristalli elettrici e così via. Sotto il cofano di questa Fiat Uno è presente un motore a quattro cilindri Fire a benzina da 1 litro in grado di sviluppare una potenza di 45 CV e 74 nm di coppia massima.

Accanto c’è una trasmissione manuale a 5 velocità. In base ai dati forniti dalla casa monopolistica torinese, la famosissima utilitaria era in grado di raggiungere una velocità massima di 145 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in circa 18 secondi.