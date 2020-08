Lancia B-SUV: sarà prodotto in Polonia?

In futuro la gamma di Lancia potrebbe arricchirsi con un secondo modello che si collocherebbe accanto ad una futura generazione della citycar Ypsilon. Ci riferiamo ad un futuro Lancia B-SUV di cui si parla da qualche mese a questa parte e che potrebbe riportare il celebre marchio piemontese in Europa. Questo modello, secondo le ultime informazioni in nostro possesso, potrebbe venire prodotto in Polonia nello stesso stabilimento di Tychy dove attualmente viene costruita Lancia Ypsilon.

Tychy potrebbe essere il luogo scelto per la produzione del futuro Lancia B-SUV

Inoltre si dice anche che il futuro Lancia B-SUV potrebbe venire realizzato sulla piattaforma CMP di PSA. Questo significa che nella sua gamma quasi sicuramente ci saranno anche versioni ibride e probabilmente anche una variante elettrica a zero emissioni. L’anno di lancio sul mercato di un simile modello potrebbe essere il 2023 anche se il debutto del veicolo potrebbe anche avvenire verso la fine del 2022. Ricordiamo infine che secondo indiscrezioni anche la city car Lancia Ypsilon dovrebbe ricevere una nuova generazione visto il successo di vendite ancora oggi registrato in Italia dalla vettura che continua ad essere la seconda più venduta dietro Fiat Panda nonostante la sua veneranda età.

