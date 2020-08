La nuova Fiat Strada debutta in un altro mercato

Alla fine di giugno è iniziata la commercializzazione in Brasile della seconda generazione di Fiat Strada, il pickup di successo sviluppato e prodotto in Brasile per tutta l’America Latina. A luglio sono state consegnate più di 6.500 unità nel territorio brasiliano, il che garantisce la continuità di oltre 20 anni al vertice del segmento e attualmente con una quota di mercato superiore al 60%. L’innovativa configurazione a quattro porte, con capacità per cinque passeggeri, ha segnato il 50% degli ordini effettuati lo scorso mese nel mercato brasiliano.

Ora Sevel Uruguay annuncia l’arrivo nel paese della nuova Fiat Strada, le cui prime unità arriveranno a metà settembre. Non si tratta di un semplice clean pass dell’ultima versione o di un accurato restyling, ma, al contrario, la nuova Strada è una vera e propria nuova generazione rispetto al modello precedente. Le modifiche estetiche sono evidenti al primo sguardo e ora la Strada ha più dotazioni, comfort e sicurezza, a cui si deve aggiungere un notevole miglioramento in riferimento alle prestazioni del suo motore, consentendo maggiore efficienza ed economia.

In Uruguay, la nuova Strada arriva in tre versioni: Endurance CS “Cabina Plus”, a US $ 13.990.-, Freedom DC Full, a US $ 15.790.- e Volcano DC Extra Full a US $ 18.590. Tutte le versioni dispongono di cambio manuale a cinque marce, freni idraulici con sistema ESC / ABS, acceleratore elettronico (Drive by wire), doppio airbag frontale, controllo di stabilità e trazione, sistema antincendio FPS, aria condizionata, computer a bordo, sistema “My Car Fiat” e “Follow Me Home”, chiave elettronica, chiusura centralizzata delle porte, serratura automatica a 20 km / h, telo avvolgibile e bloccaggio differenziale elettronico, tra gli altri.

