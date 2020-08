Maserati: nel giorno del debutto di MC20 sarà svelata importante novità

Manca poco al debutto della Maserati MC20. La super car in edizione limitata della casa automobilistica del Tridente sarà infatti svelata il prossimo il 9 settembre a Modena nell’ambito di un evento chiamato “MMXX: The time to be audacious”. A quanto pare quel giorno il debutto della nuova vettura sportiva non sarà l’unica novità importante relativa al marchio modenese di Fiat Chrysler Automobiles. Infatti importanti aggiornamenti per il futuro del marchio saranno fatti dai responsabili della società ed in primis dal numero uno, l’amministratore delegato del Tridente Harald Wester.

Il 9 settembre una nuova sorpresa per il futuro sarà annunciata da Maserati

Si dice anche che in quella data un’altra sorpresa importante per il futuro di Maserati possa venire rivelata. Si parla di un futuro modello che arricchirà la gamma dei prossimi anni e di cui fino ad ora non si è mai parlato. Non si tratterebbe insomma di una nuova generazione di uno dei modelli attuali e nemmeno del futuro D-SUV la cui produzione dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno presso lo stabilimento Alfa Romeo di Cassino. Nei prossimi giorni potrebbero emergere novità importanti. Restate sintonizzati.

