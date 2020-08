Nuova Maserati GranTurismo immaginata con inflluenze stilistiche della Ferrari Roma

A febbraio, Maserati ha annunciato i piani per lo sviluppo e la produzione di una nuova gamma elettrificata di vetture che comprenderà anche le nuove generazioni di Maserati GranTurismo e GranCabrio previste per il 2021.

La casa automobilistica modenese ha confermato che entrambe le auto a due porte verranno prodotte presso lo stabilimento di Mirafiori che ha ricevuto un investimento di 800 milioni di euro per il riattrezzamento e la rimodernizzazione.

Nuova Maserati GranTurismo: ecco come potrebbe essere il model year 2022

La coupé, in particolare, è entrata in produzione a Modena nel 2007 con uno stile disegnato dall’americano Jason Castriota. Si tratta della stessa persona che ha progettato le Ferrari 599 GTB Fiorano, SSC Tuatara e Saab PhoeniX. Dato che fino ad ora non è stato avvistato ancora nessuna prototipo, possiamo soltanto immaginare quale design verrà utilizzato per la Maserati GranTurismo 2022.

Il concept Alfieri presentato al Salone di Ginevra 2014 è un’ottima base di partenza per realizzare la nuova granturismo sportiva. Tuttavia, l’artista Carlos Martinez la pensa diversamente. Il designer colombiano ha deciso di sfruttare la nuova Ferrari Roma per immaginare come potrebbe essere la nuova vettura del Tridente.

Martinez ha mantenuto la linea del tetto, il profilo laterale e il posteriore della Roma. Invece, la parte anteriore, il paraurti, la griglia, il cofano motore e i fari sono più vicini all’attuale linguaggio stilistico adottato dalla casa automobilistica modenese.

Non è chiaro al momento se la nuova Maserati GranTurismo verrà commercializzata solo in versione full electric oppure verrà venduta anche una variante con motore a combustione interna. Il V6 biturbo Nettuno della MC20 potrebbe essere un ottimo propulsore per questo modello, compreso anche il V8 usato sui modelli Trofeo.