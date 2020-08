Autostrade in Liguria: onduline da rimettere, incubo infinito

È stata un’estate da incubo per il Covid e per onduline delle autostrade in Liguria: automobilisti costretti a code eterne per i cantieri. Il ministero dei Trasporti aveva ordinato ad Autostrade per l’Italia lavori nelle gallerie. Aspi ha obbedito, lavorando sulle onduline. Ma l’autunno potrebbe essere problematico per la viabilità: le onduline di rivestimento per la pioggia nelle gallerie. Il ministero dei Trasporti che nei prossimi giorni (tramite il super commissario Placido Migliorino) notificherà ad Autostrade per l’Italia un ordine: rimontare tutte le onduline nelle gallerie tolte quest’estate per le ispezioni entro l’inizio della stagione delle piogge. Lo riporta ilsecoloxix.it.

Autostrade in Liguria: non si finisce più

Autostrade aveva già pianificato un programma di rimontaggio. Si comincerà ad ottobre partendo dall’A26 e si terminerà a fine novembre sulle altre tratte. Con chiusure giorno e notte dei tunnel interessati e scambi di carreggiata continui. Se non cambieranno le carte in tavolo nel modo di svolgere le ispezioni, ogni tre mesi dovrà smontare e rimontare tutte le onduline per poter svolgere nei tunnel le ispezioni trimestrali. Ci sono 285 gallerie della rete ligure di Aspi, occorrono due mesi di chiusure con lavori giorno e notte.

Quale futuro per la rete autostradale ligure

Aspi auspica che, finalmente, si possa definire con il Mit una normativa univoca, concretamente attuabile e di lungo periodo, necessaria per regolare in modo efficace questa attività di grande rilevanza.

Intanto, gli imprenditori liguri vogliono il risarcimento dei danni. Ma a chi chiedere il rimborso? Ad Aspi, che ha obbedito al ministero? Al ministero, che ha dato l’ordine ad Aspi? A entrambi? Nell’ultimo caso, occorrerà capire quanti soldi ballano e le eventuali percentuali di colpa. Sarà un autunno bollente. Nella foto, lei, la protagonista assoluta: l’ondulina.