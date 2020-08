Autostrade risponde: caos Liguria, innocenti

La rete autostradale ligure è un inferno sulla Terra, causa cantieri. Il ministero dei Trasporti aveva ordinato ispezioni alle gallerie: Autostrade per l’Italia le ha eseguite. Dopodiché, lo stesso ministero sta capendo i danni subiti dalle aziende locali per la paralisi: si vedrà quanti soldi chiedere ad Aspi di risarcimento. In parallelo, per il caos Liguria la Regione chiede spiegazioni ad Autostrade. Che risponde: siamo innocenti.

Caos Liguria, la lettera

Per i disagi subiti dagli utenti sulla rete ligure, in relazione ai lavori di manutenzione svolti sulla rete ligure, Autostrade per l’Italia professa la propria innocenza. In una lettera protocollata in risposta alla istanza di accesso, avanzata il 15 luglio scorso da Regione Liguria, ai documenti relativi alle attività di manutenzione sulla rete autostradale ligure in concessione.

Il problema è che nel weekend da bollino nero dell’8-9 agosto per l’esodo estivo, la situazione più critica si è verificata proprio in Liguria, dove il traffico dei vacanzieri ha dovuto fare i conti con i cantieri aperti sulla A12 Genova-Rosignano: code sino a 9 chilometri nel tratto tra Recco e Chiavari, in direzione Livorno e tempi di percorrenza allucinanti: 83 minuti per 10 chilometri.

Ministero nel mirino della Regione Liguria

Ma attenzione. Tutto è partito dal ministero. Che ha ordinato le ispezioni. A metà luglio, per i disagi autostradali in Liguria il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato l’avvio del percorso per chiedere i danni. Con la richiesta di accesso agli atti Regione Liguria ha deciso per l’azione civile. Nei confronti di chi? Del ministero dei Trasporti e di Aspi. Soldi per i mancati introiti fiscali. Più quattrini per il danno di immagine.

Tutto dovuto a lavori su viadotti e gallerie bisognosi di manutenzione dopo le carenze degli ultimi anni su cui indaga la Procura di Genova. I cantieri comportavano restringimenti e cambi di carreggiata in vari punti della rete ligure Aspi, soprattutto sull’A10 Genova-Savona. Anche il proseguimento di quest’autostrada (Savona-Ventimiglia, gestione Gavio) è stato interessato da disagi nel Savonese.