Alfa Romeo: in futuro qualche modello sarà prodotto all’estero?

Ci sono tanti interrogativi al momento sul futuro di Alfa Romeo. Si vocifera che il futuro numero uno del gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, di comune accordo con il Presidente John Elkann voglia rilanciare lo storico marchio milanese. Si dice infatti che numerosi modelli potrebbero arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il tutto ovviamente dovrà essere confermato dopo la fusione quando finalmente conosceremo il nuovo piano industriale dei vari marchi che faranno parte di Stellantis.

Alcuni modelli di Alfa Romeo in futuro saranno prodotti in Cina e Stati Uniti?

Tra i tanti modelli di cui si parla ce ne sarebbe anche qualcuno pensato per fare bene in mercati importanti come Cina e Stati Uniti. Questi paesi infatti sono fondamentali se davvero Alfa Romeo vuole iniziare a contare nel segmento premium del mercato auto per dare serio filo da torcere ai rivali tedeschi. A proposito di questi modelli ed in particolare di un SUV di grandi dimensioni, si dice che sia possibile che la produzione possa avvenire direttamente in Cina e Stati Uniti.

Questo in quanto si tratterebbe di modelli pensati appositamente per tali paesi che in Europa non avrebbero molto mercato. Dunque non avrebbe senso produrli nel vecchio continente per poi dover pagare dazi salati. Tra i modelli che potrebbero venire prodotti all’estero sfruttando le fabbriche di FCA e PSA si parla di un E-SUV e forse anche di una berlina di grandi dimensioni, quella che per intenderci viene da noi definita come Alfetta. Di questi due futuri modelli di Alfa Romeo, si dice anche che potrebbero utilizzare la piattaforma modulare Giorgio. Vedremo dunque se tali indiscrezioni troveranno conferme nei prossimi mesi.

