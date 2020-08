La nuova Peugeot Metropolis verrà lanciata a settembre

Potrebbe non esserci un EICMA quest’anno, ma Peugeot è decisa a lanciare il suo nuovo Metropolis a 3 ruote questo settembre. Previsto per l’8 settembre 2020, la nuova Peugeot Metropolis è un aggiornamento atteso da tempo del modello attuale. Peugeot fino ad ora ha rivelato pochi dettagli sul modello in arrivo, tuttavia, potrebbe essere la versione di produzione del concept Metropolis RS svelato all’EICMA 2019.

Il Metropolis RS presenta alcuni miglioramenti allo stile del Metropolis, come i fari più piccoli con luci di marcia diurna a LED integrate e una griglia anteriore rimodellata. L’attuale Metropolis è alimentato da un motore a quattro tempi da 339 cc, raffreddato a liquido. Produce 35,5 CV e 38 Nm di coppia. È dotato di dischi gemelli davanti e disco dietro governato da ABS.

Peugeot, insieme a Piaggio, fu tra i primi produttori di motociclette a introdurre nel mercato le 3 ruote inclinate. Con concorrenti come Yamaha e forse anche Kawasaki che cercano di entrare nel segmento, è ora che il Metropolis originale riceva un aggiornamento.

Per l’anno modello 2021, la nuova Peugeot Metropolis sarà molto probabilmente conforme alle emissioni Euro5. È probabile che includerà un sistema di controllo della trazione, un’accensione senza chiave e forse anche un sistema di arresto / avvio. In passato, Peugeot offriva un sistema di telecamere anteriori e posteriori come caratteristica esclusiva della sua edizione per l’anniversario di Metropolis. Forse questa potrebbe anche essere una caratteristica standard ora.

