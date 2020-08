Jeep Commander e Grand Commander otterranno una revisione per il MY 2022

Jeep prevede di portare sul mercato nei prossimi mesi diverse novità interessanti tra cui la Wrangler 4xe elettrificata, la nuova generazione di Grand Wagoneer e la Grand Cherokee 2021. Nonostante tutto questo lavoro, però, lo storico marchio americano ha deciso che aggiornerà le Jeep Commander e Grand Commander dedicate esclusivamente al mercato cinese.

I due SUV offrono un abitacolo molto più ampio rispetto alla Cherokee di medie dimensioni in quanto sono in grado di ospitare fino a sette persone. Per il model year 2022, i due veicoli otterranno il loro primo aggiornamento dal lancio avvenuto nel 2018.

Jeep Commander e Grand Commander: il model year 2022 porterà con sé diverse novità sia interne che esterne

Partendo dall’esterno, i due Sport Utility Vehicle presentano un nuovo design per fari e griglia. Fonti vicine a Mopar Insiders affermano che il design generale sarà molto più simile al concept Yuntu. Anche l’aspetto del portellone posteriore e dei fanali posteriori verranno aggiornati.

Per quanto riguarda gli interni, le Jeep Commander e Grand Commander 2022 saranno caratterizzate da un nuovissimo cruscotto con un quadro strumenti digitale dotato di un display da 10 pollici simile a quello di molti dei modelli Jeep che debutteranno nei prossimi due anni.

Ovviamente verrà installato il nuovo sistema di infotainment Uconect 5 con schermo da 10.1 pollici. Sotto il cofano, entrambi i SUV K8 continueranno ad essere equipaggiati dal motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri.

La Commander ibrida plug-in proporrà un’autonomia superiore rispetto alla versione attuale grazie all’installazione di un pacco batteria più grande. Inoltre, le fonti di Mopar Insiders affermano che il modello adotterà la targhetta 4xe per unirsi agli altri modelli elettrificati del marchio americano.

Le nuove Jeep Commander e Grand Commander avranno diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dell’angolo cieco, il Lane Keep Assist e altro ancora. Molto probabilmente, Jeep potrebbe annunciare il model year 2022 dei due SUV in occasione del Salone di Shanghai che si terrà ad aprile del prossimo anno.