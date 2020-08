Ram 1500 TRX: un nuovo teaser parla del tempo di accelerazione e della velocità massima

Ram ha pubblicato su YouTube un nuovo video teaser dedicato all’attesissimo Ram 1500 TRX che debutterà proprio oggi alle 17:00 (ora italiana). La nuova clip, intitolata It Does, si riferisce alle prestazioni nell’accelerazione offerte dal nuovo pick-up off-road. Sfortunatamente, nel filmato Ram non menziona quanti secondi impiega il 1500 TRX con Hemi V8 sovralimentato a raggiungere i 96 km/h partendo da zero.

Nonostante i numeri offerti dal propulsore 6.2 delle Dodge Challenger, Charger e Durango SRT Hellcat e Jeep Grand Cherokee Trackhawk, il TRX non performerà sull’asfalto per questioni piuttosto ovvie, a cominciare degli pneumatici dedicati all’off-road.

Ram 1500 TRX: pubblicato un nuovo video teaser prima della presentazione ufficiale

In particolare, la casa automobilistica americana adotterà delle gomme BFGoodrich simili a quelle del Ford F-150 Raptor. Oltre a questo, il pick-up avrà trasmissione e assali orientati all’off-road piuttosto che alla guida su strada. Nonostante ciò, la casa automobilistica di FCA è comunque obbligata a rimanere nei 5 secondi.

Per quanto riguarda la velocità massima, il concept presentato quattro anni fa era in grado di raggiungere i 161 km/h. Ritornando alla clip pubblicata su YouTube, al terzo secondo è possibile vedere alcuni dettagli del Ram 1500 TRX fra cui il colore rosso per la carrozzeria e alcuni inserti neri presenti attorno ai fari e alla griglia. Visibili anche gli ampi parafanghi.