Maserati pronta alla rivoluzione

A settembre con la presentazione della nuova Maserati MC20 la casa automobilistica del Tridente farà partire la propria rivoluzione. L’obiettivo è quello di diventare il vero marchio premium del futuro gruppo Stellantis capace di competere ad armi pari con i rivali tedeschi. MC20 dunque sarà solo il primo di una lunga serie di modelli. L’intera gamma del marchio italiano di Fiat Chrysler Automobiles sarà elettrificata. Arriveranno le nuove generazioni di GranCabrio e GranTurismo. Entro fine anno partirà a Cassino la produzione del nuovo D-SUV che nascerà sulla piattaforma di Alfa Romeo Giorgio.

Inoltre sono previste altre sorprese che probabilmente saranno svelate nel corso del prossimo autunno. Harald Wester sarà il grande protagonista di questa rivoluzione. John Elkann ha deciso di puntare su di lui per rilanciare in grande stile il marchio del Tridente. Il rampollo di casa Agnelli crede molto in Maserati e ritiene che sia fondamentale per il futuro gruppo Stellantis puntare su questo storico marchio. Il progetto complessivo della casa automobilistica modenese verrà svelato all’evento MMXX The Way Forward che in un primo momento si doveva svolgere a maggio ma che poi a causa del coronavirus è stato spostato a settembre.

