Bimbi contromano nel seggiolino con airbag: assurdo, nessuna multa. Il Codice della Strada ha un vuoto pauroso in materia di trasporto bimbi. Nel seggiolino, i piccini possono viaggiare in senso contrario a quello di marcia se l’airbag è stato disattivato. Così, in caso di incidente, il piccolo non subisce lo schiacchiamento del cuscino. Lo dicono i libretti di uso delle auto e le icone sulle alette parasole o sui montanti. Ma andate a leggere l’articolo 172 del Codice della Strada: per chi sgarra, nessuna multa. L’adulto stupido mette a repentaglio la vita del figlio e non viene sanzionato.

Bimbi contromano nel seggiolino con airbag: che verbale servirebbe

Per colmare il vuoto, basterebbe mettere la multa di € 83, col taglio di cinque punti-patente per chi viaggia senza cintura. E per chi trasporta un piccolo alto meno d’un metro e mezzo senza il seggiolino. In caso di recidiva del guidatore che emerge da database delle Forze dell’ordine (due violazioni identiche in un biennio), verbale di € 83, cinque punti della patente e sospensione della stessa da 14 giorni a 2 mesi.

Pericolo di rimborso assicurativo inferiore

Se la multa per i bimbi contromano nel seggiolino con airbag non scatta, però c’è il pericolo di rimborso assicurativo inferiore: in caso di incidente, col piccolo che subisce lesioni, il risarcimento sarà inferiore. Di quanto? Di quello che la compagnia riesce a dimostrare: se l’airbag fosse stato disattivato, quante ferite avrebbe riportato il piccolo? Potrebbe esserci una differenza di centinaia di migliaia di euro, secondo la gravità delle lesioni da airbag attivato contro la legge.

Ricordiamo invece che le multe sono di 81 euro col taglio di 5 punti-patente a chi circola senza il seggiolino salvabebè: dispositivo estivo per impedire che i genitori dimentichino i piccoli sotto il Sole estivo. Sono le morti per asfissia o ipertermia.