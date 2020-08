Abarth in gara nel weekend di metà agosto sia nei rally che in pista

Nonostante il periodo estivo Abarth non va in vacanza e si prepara a prendere parte a due appuntamenti molto importanti. Infatti, dal 14 al 16 agosto sono in programma due appuntamenti internazionali che vedranno protagonista le auto della casa dello Scorpione nei rally e in pista. In Lettonia si disputa la seconda prova dell’ERC – European Rally Championship – valida per l’Abarth Rally Cup 2020 con tre team alla guida delle Abarth 124 rally: i polacchi Dariusz Polonski e Lukasz Sitek (Team Rallytechnology), l’equipaggio ceco composto da Martin Rada e Jaroslav JUGAS (Team Agrotec Abarth) e infine gli italiani vincitori della prima prova dell’Abarth Rally Cup 2020, Andrea Mabellini e Nicola Arena (Napoca Rally Team).

Nonostante il periodo estivo Abarth non va in vacanza e si prepara a prendere parte a due appuntamenti molto importanti

Il Rally Liepaja si disputa su un percorso caratterizzato da prove speciali molto veloci su fondo sterrato ma compatto, con curve veloci a largo raggio che esalteranno le doti di grande equilibrio e performance della 124 rally. La gara parte dall’omonima cittadina sulle rive del Baltico alle ore 12,00 di sabato 15 agosto e si conclude domenica 16 alle ore 18,30.

Contemporaneamente, in Germania, sul circuito del Nurburgring si corre il secondo appuntamento del FIA ADAC F4 Championship powered by Abarth. Sulle monoposto spinte dal motore Abarth T-Jet si sfidano i giovani piloti provenienti dal kart in una serie dalla spiccata connotazione internazionale. Sull’iconico circuito tedesco i piloti disputano le prove di qualificazione nella giornata di venerdì 14 agosto. Sabato alle ore 12,00 Gara1, domenica alle 12,00 e alle 16,00 le altre due corse. Diretta streaming sul sito ADAC Motorsport.de.

Ti potrebbe interessare: Abarth 695 70° Anniversario riparte per Il Giro d’Europa in 1949 ore