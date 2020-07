Abarth 695 70° Anniversario riparte per Il Giro d’Europa in 1949 ore

Il Giro d’Europa in 1949 ore è un tour in cui l’Abarth 695 70° Anniversario è protagonista. La sportiva compatta dello Scorpione parte dall’Olanda fino ad arrivare in Portogallo tramite un viaggio lungo circa 3700 km della durata di 1949 ore e che attraversa sette paesi europei. Il nuovo roadshow era partito qualche mese fa ma purtroppo l’emergenza coronavirus lo ha interrotto. Tuttavia, ora è pronto a ripartire.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brands, ha dichiarato: “La ripartenza del nostro viaggio europeo è anche un messaggio positivo di ritorno alla normalità, condividendo emozioni e passioni, insieme ai quasi 130.000 fan della community Abarth e più di 80 club che contribuiranno a testimoniare e supportare il tour. E l’entusiasmo per il nostro marchio, e in particolare per la serie speciale Abarth 695 70° Anniversario, è confermato anche dal suo successo commerciale: infatti, è già stata venduta oltre la metà dei 1.949 esemplari della limited edition“.

Abarth 695 70° Anniversario: Il Giro d’Europa in 1949 ore riparte dopo lo stop causato dal coronavirus

Il punto di partenza di questo tour europeo dedicato all’Abarth 695 70° Anniversario è stato Amsterdam ad inizio febbraio. Successivamente, la vettura è arrivata prima in Belgio e poi in Germania dove sfortunatamente ha dovuto fermarsi a causa delle disposizioni attuate dal governo per far fronte all’emergenza COVID-19. La speciale sportiva, quindi, è stata costretta a rientrare a Torino.

A oltre quattro mesi di distanza, la 695 70° Anniversario ripartirà proprio dal capoluogo piemontese con il suo prestante motore abbinato all’impianto di scarico Record Monza. Le prossime tappe del tour Il Giro d’Europa in 1949 ore saranno la Costa Azzurra (in Francia), Barcellona e Madrid (in Spagna) e infine Lisbona (in Portogallo).

Come anticipato ad inizio articolo, l’Abarth 695 70° Anniversario dovrà percorrere circa 3700 km di strade per una durata complessiva di 1949 ore. I più attenti avranno sicuramente notato che questo numero corrisponde all’anno di fondazione della casa automobilistica dello Scorpione e al numero degli esemplari totali prodotti della piccola sportiva.