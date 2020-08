Fiat: nel suo futuro almeno 3 SUV

Si parla tanto di Fiat nel mondo dei motori. La principale casa automobilistica italiana nei prossimi anni anche grazie alla fusione di FCA con PSA dovrebbe ampliare la sua gamma con l’introduzione di diversi nuovi modelli. Come ormai avviene in quasi tutte le gamme della maggiori case automobilistiche anche in quella del marchio di Torino in futuro ampio spazio troveranno i SUV. Dovrebbero essere almeno 3 infatti in futuro i modelli di questo tipo che troveranno spazio tra le auto della casa italiana.

3 SUV dovrebbero caratterizzare in futuro la gamma di Fiat secondo le ultime indiscrezioni

Uno di questi 3 SUV dovrebbe essere la famosa Fiat 500XL che come vi abbiamo detto in passato dovrebbe prendere il posto di Fiat 500X e 500L che non riceveranno nei prossimi anni una nuova generazione. Questo modello come dimensioni dovrebbe essere leggermente più grande dell’attuale 500X. Oltre a questo veicolo è atteso l’arrivo di un B-SUV che probabilmente farà parte della nuova famiglia Panda. Di questo modello maggiori informazioni arriveranno nel 2021. Infine così come anticipato dal capo globale del marchio di Torino, Oliver Francois, la casa italiana tornerà nuovamente nel segmento D del mercato. Anche in quel caso la nuova vettura dovrebbe essere un SUV.

