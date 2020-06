Fiat 500XL: un accurato render ci mostra il possibile design finale

Le Fiat 500X e 500L hanno permesso al marchio automobilistico torinese di portarsi a casa dei numeri di vendita molto importanti. Per questo motivo, lo storico brand italiano sta cercando di studiare come poter riproporre questi due veicoli in quanto i gusti dei consumatori cambiano continuamente.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, la 500L potrebbe scomparire dal mercato e il suo posto potrebbe essere preso dalla nuova Fiat 500XL. Per ora, però, queste informazioni non sono state ancora confermate ufficialmente dal marchio di FCA.

Fiat 500XL: ecco uno dei progetti digitali più fedeli pubblicati fino ad ora

Prendendo in considerazione gli ultimi rumor, alcuni artisti del render si sono messi al lavoro per progettare la futura 500XL. Uno dei progetti più vicini al probabile design finale del veicolo è quello realizzato da Avarvarii. Il designer è riuscito ad applicare il nuovo design adottato sulla Fiat 500 Elettrica di ultima generazione al corpo dell’attuale 500X.

Pertanto, abbiamo diversi elementi della city car a zero emissioni come i gruppi ottici e la scomparsa della logo Fiat sulla parte anteriore sostituito dal numero 500. Il paraurti e la protezione inferiore donano alla Fiat 500XL digitale un tocco off-road. Lateralmente possiamo vedere dei nuovi cerchi in lega e delle nuove maniglie delle portiere.

Infine, la parte posteriore del progetto di Avarvarii propone gli stessi gruppi ottici e lo stesso design utilizzati sulla piccola 500e. Il resto delle linee del corpo non danno la sensazione di avere di fronte un modello più grande che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe ospitare fino a sette persone.

Dovremo aspettere e vedere le prime foto spia per scoprire il progetto che Fiat sta portando avanti. Se FCA riuscisse a portare sul mercato un prodotto attraente con la Fiat 500XL, potrebbe ripetere il grande successo che ha ottenuto con l’attuale 500X.