Possibile Ferrari 812 GTO nuovamente spiata per le strade di Maranello

A Maranello nuovo misterioso avvistamento del prototipo di una super car Ferrari. Negli ultimi mesi, di tanto in tanto è stata avvistata una sinistra macchina nera, che potrebbe essere una Ferrari 812 GTO. La vettura nelle scorse ore è stata nuovamente avvistata. Lo YouTuber Varryx ha catturato ancora una volta la leggendaria Ferrari 812 Superfast nera, che si muoveva per le strade di Maranello in pieno giorno. Abbiamo queste immagini eccellenti grazie al video ad alta definizione, ma fino ad ora la Ferrari non ha fatto trapelare nessuna informazione su questa super car nemmeno sotto forma di indiscrezione.

In tanti dunque si domandano se si possa trattare di una nuova versione del temibile 812. Altri pensano che semplicemente sia un mulo di prova per testare un nuovo propulsore o per eventuali sviluppi aerodinamici. Altri ancora invece ritengono si possa trattare della Ferrari 812 GTO. Guardando con attenzione il video ci accorgiamo che rispetto alla Ferrari 812 standard, il diffusore posteriore è molto più grande e infatti sia la fascia anteriore che quella posteriore sono differenti. Ci sono chiaramente alcune alterazioni aerodinamiche, ma l’auto presenta anche una nota di scarico leggermente più bassa. Ciò suggerisce che ci sia qualcosa di diverso in questa auto rispetto alla versione normale.

Come dicevamo poc’anzi, qualcuno ipotizza si possa trattare di una Ferrari 812 GTO. Questa sigla ovviamente è un qualcosa di molto speciale nella storia della Ferrari, essendo stata usata solo tre volte. L’ultima macchina a indossare un badge GTO è stata la 599 oltre un decennio fa e, all’epoca, la Ferrari ha affermato che si trattava dell’auto stradale più veloce mai costruita dalla società.

L‘812 Superfast vanta già 789 cavalli dal suo fantastico V12 da 6,5 ​​litri, quindi non è difficile immaginare aggiornamenti aerodinamici e un po’ più di potenza per una versione GTO. Naturalmente, queste al momento sono semplici congetture. La Ferrari potrebbe avere qualcos’altro in mente con la 812 Superfast che non è legata alla GTO. Alla fine, dovremo solo aspettare che la Ferrari riveli cosa ha in mente con questo prototipo.

Ti potrebbe interessare: La produzione della Ferrari SF90 Stradale è rimandata a fine anno