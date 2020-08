Ram Rebel TRX: la produzione inizierà nel quarto trimestre di quest’anno

Durante l’annuncio dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2020, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha rivelato alcune informazioni interessanti su diversi prodotti in arrivo.

Finalmente Ram porterà sul mercato l’attesissimo Ram Rebel TRX che entrerà in produzione mentre lo stabilimento di Warren Truck verrà chiuso entro la fine dell’anno per aggiornarlo in vista della produzione dei Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, come riportato in un recente articolo. Il primo modello che probabilmente vedremo è il Rebel TRX.

Ram Rebel TRX: il nuovo pick-up off-road del marchio debutterà presto

La casa automobilistica statunitense ha già annunciato che il pick-up off-road ad alte prestazioni debutterà entro la fine di quest’estate, quindi l’annuncio potrebbe accadere prima del previsto. Il report finanziario di FCA afferma che la produzione del TRX inizierà nel quarto trimestre di quest’anno, quindi mancano soli due mesi.

Il Ram Rebel TRX sarà il tentativo di Ram di superare Ford e il suo Raptor che in questo momento è l’unico veicolo nel segmento dei pick-up off-road ad alte prestazioni. Ram spera di differenziarsi sul mercato con il suo modello installando un prestante motore.

Recenti indiscrezioni hanno riportato che sotto il cofano ci sarà l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri il quale dovrebbe sviluppare oltre 700 CV di potenza. Potrebbe anche esserci una versione meno potente con l’Hemi V8 da 5.7 litri sotto il cofano. Grazie alle ultime foto spia trapelate in rete, abbiamo avuto la possibilità di avere un assaggio del design del nuovo modello.

Sappiamo che il Ram Rebel TRX porterà con sé degli pneumatici più grandi, delle sospensioni appositamente calibrate per l’off-road e uno stile unico sia dentro che fuori. Infine, una recente foto ha confermato la presenza di una nuova versione della griglia Rebel che incorpora i proiettori a LED Adaptive Front-lighting System (AFS) visti sul 1500 Limited Black 2020.