Fiat 500: la famiglia si allarga con nuovi modelli

Fiat 500 è destinata a diventare una vera e propria famiglia di modelli. Nei prossimi anni infatti assisteremo all’arrivo di altre versioni della celebre vettura che dunque al pari di quanto accadrà con Panda e Tipo è destinata ad avere una propria gamma di vetture. Oltre alle già presentate Fiat 500 cabrio e berlina toccherà nel 2021 ad un nuovo modello. Si dovrebbe trattare di una versione a 4 porte con una singola portiera nella zona posteriore per i passeggeri della seconda fila.

Fiat 500: la famiglia si allarga con la versione a 4 porte, quella lunga 4,2 metri e un futuro SUV

Questo modello a quanto pare dovrebbe venire prodotto sempre in Italia. Oltre a questa versione di Fiat 500, la principale casa automobilistica italiana sarebbe al lavoro anche su un altro modello. Si tratterebbe di una versione di 500 lunga oltre 4,20 metri con 5 porte che sarà prodotta in Serbia o in Polonia a partire dal 2022. Infine ricordiamo anche che in futuro Fiat 500L e 500X non avranno un’altra generazione.

Le due celebri vetture infatti si fonderanno dando origine ad un nuovo SUV che attualmente è stato chiamato Fiat 500XL ma che potrebbe anche avere un altro nome e che quasi sicuramente arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Il 2021 dovrebbe essere l’anno delle conferme ufficiali all’arrivo di tali modelli.

