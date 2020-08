Nuova Fiat 500 Elettrica ha percorso il nuovo ponte San Giorgio di Genova

La nuova Fiat 500 Elettrica rappresenta per la casa automobilistica torinese il simbolo del made in Italy e della ripresa economica. Nelle scorse ore, un esemplare della vettura ha percorso il nuovo ponte San Giorgio di Genova.

In particolare, la city car full electric di Fiat ha percorso i 1067 metri del ponte di Genova appena inaugurato prima che venisse aperto al traffico. Le immagini presenti in questo articolo ci mostrano un esemplare della versione La Prima cabrio dalla cui capote sventolano la bandiera italiana e quella del Comune di Genova.

Fiat 500 Elettrica: la nuova city car a zero emissioni percorre il nuovo ponte San Giorgio di Genova

A detta di Fiat, ciò rappresenta l’Italia che sa reagire e rialzarsi e testimonia come con l’unione di forze e competenze si possa affrontare il cammino verso la rinascita. La nuova Fiat 500 Elettrica rappresenta innovazione e rinnovamento per lo storico marchio di Torino ed è un’auto capace di guidare alla ripartenza, ispirando positività e portando oltre i confini nazionali il design e l’eleganza, tipici del nostro Bel Paese.

Proprio come la nuova 500 Elettrica, che per Fiat rappresenta il futuro della mobilità individuale, sostenibile e tecnologica, allo stesso modo lo è il nuovo ponte San Giorgio per la città ligure con una realizzazione in tempi record. Si tratta di un’opera di altissima ingegneria destinata a diventare il nuovo simbolo della Genova del futuro.