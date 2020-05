Nuova Fiat 500XL sostituirà 500X e 500L?

È probabile che Fiat unisca i modelli 500X e 500L per la loro prossima generazione, che dovrebbe usare le stesse basi della nuova 500 completamente elettrica. Le versioni SUV e MPV della 500 esistente sono in vendita rispettivamente dal 2014 e 2012. La 500X è stata un successo commerciale per Fiat, vendendo tra le 75.000 e le 105.000 unità in tutta Europa da solo negli ultimi cinque anni. Invece la 500L ha venduto 95.000 unità nel 2014, i suoi numeri sono scesi a circa 36.000 unità l’anno scorso quando i clienti si sono spostati dai monovolume verso i crossover e i SUV. Una sette posti è ancora venduta in Italia come la 500L Wagon, ma non in mercati chiave come Regno Unito, Francia o Germania.

Nei normali cicli di vita delle auto, la 500L è in ritardo di sostituzione e la nuova 500X dovrebbe arrivare nel 2021. Ma il capo della Fiat Olivier François ha detto che quando arriverà la nuova generazione, sarà probabilmente un singolo modello Fiat 500XL, anziché due macchine. “La L è un corpo particolarmente buono per poter aggiungere batterie”, ha detto.

“Dobbiamo pensare alla prossima generazione con lo stesso approccio al consumatore che ha molto senso in una versione completamente elettrica, con un corpo che è ovviamente più rilevante e alla moda. Stiamo pensando che forse una miscela di X e L è la strada da percorrere. Ma non è per il prossimo futuro – e quando dico vicino, intendo non entro la fine di quest’anno, sicuramente. ”

Le nostre illustrazioni mostrano come potrebbe apparire una Fiat 500XL, ipotizzando che questa sia più vicina allo stile della 500X più venduta rispetto alla monovolume. Ci aspettiamo che un simile modello possa utilizzare il design anteriore della 500 più recente, ma un interasse allungato porterà più spazio e consentirà un maggiore spazio di archiviazione della batteria per dare alla vettura maggiore autonomia. All’interno, la futura Fiat 500XL potrebbe essere il secondo modello a introdurre sistemi di infotainment e connettività già visti sulla 500 Electric.

