Fiat 500 Giardiniera: al suo posto una 500 a 4 porte?

Vi avevamo rivelato nelle scorse settimane l’intenzione di Fiat di portare sul mercato nel 2021 una nuova variante della sua Fiat 500 elettrica. Si tratterebbe di una versione a 4 porte. Questa vettura, secondo le ultime indiscrezioni trapelate dai soliti bene informati prenderebbe il posto della cosiddetta Fiat 500 Giardiniera. Questo è un modello di cui si è parlato molto negli scorsi anni e che era stato ufficialmente confermato dai dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles ed in primis dal capo dell’area EMEA di FCA Pietro Gorlier.

Fiat 500 Giardiniera: al suo posto la Fiat 500 a 4 porte?

Adesso siamo venuti a sapere che il progetto Fiat 500 Giardiniera si farà ma sarà leggermente modificato rispetto a quanto previsto inizialmente. Infatti si tratterà di una vettura a 4 porte con la realizzazione di una singola porta posteriore sulla fiancata del passeggero. Insomma indubbiamente un progetto innovativo per arricchire la gamma di 500 di un modello che attualmente manca e la cui assenza si fa sicuramente sentire.

Questa tra l’altro non sarà l’unica novità a proposito della gamma di 500. Prossimamente si aspettano annunci ufficiali legati all’arrivo di una versione cabrio pensata per i giovani e anche di una versione Abarth che suscita grande curiosità visto che parliamo comunque di un’auto totalmente elettrica. Maggiori informazioni sulla Fiat 500 a 4 porte come sostituta della Fiat 500 Giardiniera dovrebbero arrivare già nel corso del prossimo autunno.

