Jeep Compass: richiamate 547 unità in India per un problema

FCA India ha richiamato volontariamente 547 unità della Jeep Compass 2020 dopo aver riscontrato un problema di montaggio di un dado di rinforzo, utilizzato nel tergicristallo del SUV. La società ha avviato questo processo per precauzione. La società ha anche specificato che i veicoli interessati sono stati fabbricati quest’anno stesso. La società, a proposito di questo richiamo, ha dichiarato che “il dado del supporto indotto dalla coppia dovrebbe bloccare saldamente il braccio del tergicristallo sul gruppo perno del tergicristallo, consentendo loro di ruotare come una sola unità quando attivato.”

“Un malfunzionamento del dado del supporto può causare che i tergicristalli non siano in grado di ruotare. Un serraggio maggiore del dado del rinforzo migliorerebbe la sua presa sul perno del tergicristallo, escludendo la probabilità di un malfunzionamento. Questa modifica precauzionale è necessaria per una funzione tergicristallo corretta nel veicolo “.

Partha Datta – Presidente e Amministratore Delegato, FCA India, ha dichiarato: “Diamo la massima priorità alla sicurezza dei nostri clienti e alla qualità dei nostri veicoli. Sono lieto di annunciare che abbiamo identificato rapidamente questo problema e adottato misure precauzionali per mantenere i nostri clienti sicuri e felici. Siamo orgogliosi di garantire che i veicoli Jeep rimangano i veicoli più affidabili e sicuri sulla strada. ”

La casa automobilistica ha iniziato a informare i clienti interessati dal richiamo di Jeep Compass. Il richiamo sarà seguito dalle telefonate delle officine autorizzate che contatteranno i clienti per una valutazione pianificata della riparazione. FCA India ha specificato che l’intero processo di serraggio del dado di rinforzo si Jeep Compass non richiederà più di 15 minuti. Inoltre, l’intera azione precauzionale sarà gratuita per i clienti.

Ti potrebbe interessare: Mopar presenta la sua offerta di accessori e servizi per le nuove Jeep Renegade e Compass 4xe