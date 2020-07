Mopar presenta la sua offerta di accessori e servizi per le nuove Jeep Renegade e Compass 4xe

Le nuove Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe sono oramai realtà. Le due varianti plug-in hybrid dei SUV di Jeep sono, infatti, ufficialmente disponibili sul mercato europeo e possono essere ordinate scegliendo tra diverse varianti e anche sfruttando alcune offerte lancio di sicuro interesse (anche grazie alla possibilità di contare sull’Ecobonus statale). Ad accompagnare le nuove Jeep ibride nel loro debutto sul mercato europeo arriva la vasta gamma di servizi e accessori specifici di Mopar.

Le nuove varianti 4xe dei modelli di Jeep rappresentano due dei principali progetti del 2020 di FCA e sono parte integrante del “Piano Italia”. Per ottenere il successo sperato sul mercato, in Italia e din Europa, le versioni elettrificate di Renegade e Compass non possono prescindere da un’offerta completa. Il supporto di Mopar potrebbe rappresentare un’importante carta da giocare per il futuro.

Le novità Mopar per le nuove Jeep 4xe

Il brand di FCA, da tempo, supporta al meglio i modelli del marchio Jeep con progetti e accessori specifici in grado di esaltarne le caratteristiche. Anche le nuove Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe possono ora contare sulla gamma di accessori firmati Mopar per arricchire, ulteriormente, le loro potenzialità in questa prima fase di commercializzazione.

In queste ore, Mopar ha annunciato il debutto della nuova gamma Jeep Authentic Accessories powered by Mopar e Jeep Performance Parts che include nuove soluzioni per arricchire le caratteristiche delle varianti 4xe dei modelli Jeep. Sia la Renegade che la Compass, nelle loro nuove varianti plug-in hybrid, potranno contare su oltre 100 accessori disegnati per esaltare le caratteristiche urban e off-road.

Da segnalare anche il debutto del Mopar 4xe pack. Si tratta di un set di accessori studiati per esaltare il carattere “elettrico” dei due modelli di casa Jeep. Tra le caratteristiche troviamo gli elementi stilistici Blue sul cofano e sulle calotte retrovisore, l’iconico anello in tinta sulla “Seven Slot Grille” della griglia anteriore e nuovi tappetini esclusivi. Il nuovo Mopar 4xe pack arriverà in autunno e sarà disponibile nelle concessionarie Jeep e presso Mopar e-store.

Mopar offre anche l’easy Wallbox per le nuove Jeep ibride

Da notare, inoltre, che Mopar si occupa anche della commercializzazione, in esclusiva per l’Europa, dell’easyWallbox, la soluzione domestica per ricaricare la batteria delle Jeep ibride sviluppata da Engie EPS. Si tratta di una soluzione plug & play, gestibile tramite connettività Bluetooth, che permette di ricaricare da casa la Renegade o la Compass 4xe con una potenza fino a 2,3 kWh ed un tempo di ricarica di 5 ore (per una carica completa).

Da notare, inoltre, che easyWallbox è già predisposto per l’upgrade a 7,4 kW permettendo così di ridurre i tempi della ricarica domestica delle batterie dei modelli ibridi di Jeep. Con questa soluzione, la carica si completa in meno di 2 ore (il dato dichiarato è di 100 minuti). Da notare anche la Connected Wallbox che può essere gestita a distanza tramite l’app My Uconnct includendo due diverse potenze di ricarica (3,7 kW e 7,4 kW).

La versione “Connected” del Wallbox offre diversi vantaggi aggiuntivi a partire dall’assistenza da remoto e sino ad arrivare alla possibilità di controllare e tracciare lo storico delle ricariche grazie all’autenticazione della singola sessione, effettuata tramite la scheda che viene fornita con la wallbox.