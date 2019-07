Maserati Levante Trofeo e GTS arrivano finalmente in Italia

Maserati ha annunciato nelle score ore l’arrivo ufficiale in Italia della versioni Trofeo e GTS del Maserati Levante, il suo primo Sport Utility Vehicle. Partendo dal Levante Trofeo, è uno dei SUV più potenti mai costruiti e vanta una velocità massima di ben 300 km/h.

Sotto il cofano troviamo un motore V8 biturbo benzina da 3.8 litri che eroga una potenza di 580 CV a 6250 giri/min. Inoltre, il veicolo è dotato del sistema IVC (Integrated Vehicle Control) e della nuova modalità di guida Corsa con funzione Launch Control che assicura delle prestazioni davvero emozionanti.

Maserati Levante: le versioni Trofeo e GTS ora sono acquistabili anche in Italia

Esternamente, il Maserati Levante Trofeo è caratterizzato da nuove prese d’aria posizionate sul cofano in alluminio, cerchi in lega da 21” forgiati in alluminio, splitter anteriore in fibra di carbonio, lamine verticali della calandra e minigonne e spoiler posteriore.

La speciale versione Trofeo Launch Edition (disponibile in soli 50 esemplari per l’Europa) viene proposta in 3 colorazioni davvero uniche e particolari: Blu Emozione Matte, Giallo Modenese e Rosso Magma.

Passando agli interni, il SUV Trofeo è dotato di sedili sportivi in pelle naturale Pieno Fiore nera con cuciture a contrasto rosse, blu e gialle. Precisiamo che la cucitura blu o gialla è una caratteristica esclusiva per la Launch Edition, assieme al nuovo rivestimento interno in fibra di carbonio opaco.

Per quanto concerne il Maserati Levante GTS, troviamo sotto il cofano un propulsore V8 biturbo benzina da 3.8 litri da 530 CV che gli permette di scattare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 291 km/h. A livello estetico, è stato fatto un restyling sia alla fascia anteriore inferiore che al paraurti posteriore, il quale gli garantisce un look sportivo ed elegante.

I prezzi partono da 139.600 euro per la versione GTS, da 160.100 euro per quella Trofeo e da 181.000 euro per il Maserati Levante Trofeo Launch Edition.