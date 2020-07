Fiat: ecco quale modello potrebbe sostituire la 500L in Serbia

In Serbia tutti sanno che Fiat 500L ha i mesi contati. La vettura presto uscirà di produzione. Le monovolume ormai non hanno più molto mercato e dunque Fiat ha deciso di correre ai ripari con un nuovo modello. Secondo indiscrezioni provenienti dai soliti bene informati il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per il lancio di questo nuova vettura che sarà prodotta presso lo stabilimento di Kragujevac. A quanto pare si tratterà di una vettura della famiglia 500.

Una vettura della famiglia 500 lunga 4,2 metri dovrebbe essere l’erede di 500L a Kragujevac in Serbia

Si è capito infatti che nei prossimi anni l’intenzione di Fiat è quella di allargare la propria gamma creando in particolare due famiglie di auto: 500 e Panda. A quanto pare il modello che verrà costruito in Serbia dal 2022 sarà una vettura lunga circa 4,2 metri. Al momento non è chiaro se si tratti di una berlina o di un SUV.

Più probabile al momento sembra la seconda ipotesi anche se qualcun’altro ipotizza che invece si potrebbe trattare della famigerata Fiat 500 Giardiniera, un modello che è previsto anche dall’ultimo piano industriale di Fiat. Vedremo dunque se nelle prossime settimane trapeleranno ulteriori conferme a quelle che per il momento rimangono delle semplici indiscrezioni.

