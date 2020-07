Concorso d’Eleganza Villa d’Este rinviato a maggio 2021

In qualità di uno dei due organizzatori del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020, BMW Group Classic ha inviato un comunicato stampa nelle scorse ore per annunciare che l’evento, precedentemente programmato per ottobre, è stato rinviato al 28-30 maggio 2021.

Gli organizzatori hanno esaminato attentamente tutto quello che sta accadendo in questo momento nel mondo, comprese le restrizioni sui viaggi. Perciò hanno deciso che le circostanze attuali non avrebbe permesso loro di realizzare l’evento liberamente. La buona notizia è che il programma previsto per il 2020 sarà riportato al 2021 e le persone che desiderano partecipare riceveranno un preavviso in merito alla nuova scadenza per la conferma delle registrazioni.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este: gli organizzatori spostano l’edizione 2020 a maggio 2021

In merito a ciò, BMW Group Classic ha detto: “Anche se ci dispiace profondamente dover condividere questa notizia con voi oggi, siamo già in una pianificazione avanzata per maggio 2021. Tutti noi non vediamo l’ora di darvi il benvenuto ancora una volta sulle rive del Lago di Como insieme alla straordinaria selezione di auto e moto che era già stata confermata nelle rispettive classi”.

La casa tedesca ha proseguito dicendo: “Vorremmo estendere i nostri più sinceri ringraziamenti per la lealtà dei nostri partecipanti e ospiti che hanno espresso il loro desiderio di unirsi a noi per un’edizione autunnale unica. Saremo lieti di accogliervi il prossimo maggio a condizioni più favorevoli“.

A questo punto, se le date fissate a maggio 2021 saranno mantenute o meno resta ancora da vedere, considerando che la pandemia è ancora in atto in diverse nazioni del mondo.