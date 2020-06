Goodwood Festival Of Speed: l’edizione 2020 è stata definitivamente annullata

Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla cancellazione di numerosi eventi automobilistici come ad esempio i Saloni di Detroit, Ginevra e New York a causa del coronavirus. Nelle scorse ore è stata confermata anche la cancellazione del Goodwood Festival Of Speed 2020.

Originariamente, l’evento era stato rinviato in attesa di vedere come si sarebbe evoluta la situazione. Tuttavia, gli organizzatori hanno affermato che il semplice ritardo del Festival Of Speed alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno non sarebbe possibile a causa delle misure di allontanamento sociale.

Goodwood Festival Of Speed: il coronavirus fa annullare un altro famoso evento automobilistico

Come spiegato, Goodwood è sempre stato orgoglioso di creare gli eventi e le esperienze migliori disponibili e, con le misure adottate per combattere il coronavirus, non sarebbe possibile organizzare il Festival o il Revival senza compromettere gravemente l’esperienza per tutte le persone coinvolte.

Gli organizzatori hanno proseguito dicendo che sono davvero dispiaciuti di dover annullare il Festival Of Speed e il Revival di quest’anno. Essi hanno affermato di fare affidamento molto su questi eventi per finanziare le loro operazioni. Date le loro finanze “gravemente compromesse”, l’Associazione dei sostenitori di Goodwood viene chiamata in causa nel tentativo di salvare gli eventi per le future generazioni.

In cambio di un contributo una tantum, chiunque può diventare un sostenitore di Goodwood a vita e ricevere una sorta di riconoscimento. I vantaggi variano in base al livello mentre i prezzi vanno da 100 sterline (111 euro) a 500 sterline (557 euro).

I fan possono fare anche una semplice donazione tra 10 sterline (11 euro) e 50 sterline (55 euro) senza aderire alla Goodwood Supporters’ Association (GSA). Tutte le persone che avevano già acquistato i biglietti per il Goodwood Festival Of Speed e il Revival 2020 possono richiedere il rimborso oppure confermare la presenza per l’edizione 2021.