Ram 1500 2021 avrà il controllo di sterzata del rimorchio

Ram prevede di introdurre presto il model year 2021 del Ram 1500. In recenti articoli abbiamo scoperto che il nuovo MY porterà con sé diverse novità davvero interessanti come ad esempio il display head-up che potrebbe renderlo il primo veicolo di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ad averlo.

Nelle ultime ore è stata diffusa una notizia che riguarda la presenza di un sistema di controllo di retromarcia del rimorchio. Questo permetterà ai futuri proprietari del Ram 1500 2021 di controllare facilmente la direzione del rimorchio, collegato al pick-up, restando comodamente seduti.

Ram 1500 2021: il nuovo model year permetterà di gestire meglio il rimorchio

Oltre a questo, il sistema Trailer Reverse Steering Control farà parte del pacchetto Trailer-Tow Group del prossimo anno. L’attuale versione del pack comprende già specchietti e controllo del freno per il rimorchio mentre la nuova edizione aggiungerà anche il controllo delle luci e il monitoraggio della pressione degli pneumatici del rimorchio.

L’attuale gruppo è disponibile al prezzo aggiuntivo di 400 dollari ma quasi sicuramente aumenterà per il model year 2021 a causa delle caratteristiche in più. Un’altra feature che debutterà con il Ram 1500 2021 sarà la telecamera posizionata accanto alla terza luce di stop la quale consentirà di avere sempre sott’occhio il carico presente nel cassone.

Infine, debutterà il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 che FCA ha presentato in anteprima sulla Chrysler Pacifica 2021. Il nuovo sistema operativo basato su Android offre una potenza di elaborazione cinque volte maggiore rispetto all’attuale Uconnect 4 e una risoluzione dello schermo tre volte maggiore, aggiungendo al contempo alcune caratteristiche interessanti come il 4G Wi-Fi, la possibilità di creare fino a sei profili individuali e di collegare due smartphone contemporaneamente e l’integrazione con Amazon Alexa (l’assistente virtuale di Amazon).