Ram 1500 2021 potrebbe ottenere alcune tecnologie della gamma HD

Prendendo in considerazione alcuni dettagli presi dalle foto spia di un prototipo del Ram 1500 Laramie Sport Quad Cab 4×4 2021, Mopar Insiders sostiene che il Ram 1500 2021 porterà con sé alcune funzionalità che da un po’ di anni troviamo sulla gamma Heavy Duty (HD).

La prima riguarda l’implementazione di telecamere per il rimorchio come parte del sistema di telecamere a 360°. Le telecamere Surround-View possono essere installate tramite il pacchetto Advanced Safety Group sul Ram 1500 ma non per il rimorchio. La stessa caratteristica è stata vista anche sui recenti prototipi del Rebel TRX.

Ram 1500: il model year 2021 potrebbe portare alcune funzionalità della gamma Heavy Duty

La seconda caratteristica presa in prestito dalla gamma HD potrebbe essere la telecamera montata sulla luce di stop a LED sul retro della cabina. Ram la chiama Center High-Mount Stop Lamp con telecamera Cargo View.

L’ultima caratteristica è il pomello dello sterzo del rimorchio che ha una funzione simile al Pro Trailer Backup Assist, disponibile come optional sul Ford F-150. Tale manopola è stata già avvistata sulle recenti foto spia della Rebel TRX, quindi è probabile che venga implementata anche sulle altre versioni del Ram 1500.

Quando si effettua la retromarcia con un rimorchio agganciato, il guidatore gira il volante nella direzione opposta a cui vuole andare. Per facilitare il lavoro, un pick-up dotato della funzione di sterzo del rimorchio permette al conducente di girare lo sterzo nella direzione in cui vuole che il rimorchio vada e poi il software si occupa di fare tutto il resto.

Dato che la quinta generazione del Ram 1500 è arrivata con il model year 2019, non ci aspettiamo cambiamenti sostanziali per il 2021. Un’altra grande aggiunta sarebbe il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 che ha debuttato per la prima volta sull’ultimo restyling della Chrysler Pacifica.