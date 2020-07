Ram 1500 2021 potrebbe avere un display head-up

C’è molta eccitazione attorno al model year 2021 del Ram 1500. Il secondo pick-up da mezza tonnellata più venduto in America si sta preparando ad avere il suo anno più importante in quanto diventerà più intelligente. Con l’inizio della produzione prevista per fine agosto, secondo alcune fonti, si è parlato molto del Rebel TRX da 717 CV e meno del nuovo modello year.

Nelle ultime settimane sono state pubblicate in rete varie foto spia di diversi prototipi del Ram 1500 2021 avvistati vicino a Metro Detroit con diverse nuove tecnologie che debutteranno con il prossimo MY. Tra queste abbiamo la nuova telecamera posteriore ad alta definizione e un nuovo sistema di controllo sferzante del rimorchio.

Ram 1500: il model year 2021 del pick-up potrebbe essere il primo a portare un display head-up

Grazie ad alcune fonti vicine ai rivenditori, Mopar Insiders ha scoperto un’altra tecnologia che debutterà sul model year 2021. Si tratta di un nuovo display head-up che sarà offerto per la prima volta su un modello di Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Recenti rumor hanno rivelato che questa tecnologia avrebbe debuttato inizialmente sulla Jeep Grand Cherokee di prossima generazione ma sembra che il primo debutto avverrà sul Ram 1500 2021. Anche se al momento non conosciamo molto caratteristiche del nuovo sistema, possiamo dirvi che verrà incluso nel pacchetto Technology Group (ADG).

La conferma della presenza di un display head-up è arrivata anche da alcune foto spia che hanno mostrato una sorta di camuffamento sopra il quadro strumenti che potrebbe aver nascosto proprio questa nuova caratteristica. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori informazioni sul nuovo model year del famosissimo pick-up.