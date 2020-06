Ram 1500 2021: un prototipo della versione Lone Star si mostra in foto spia

Nelle ultime settimane sono emerse in rete diverse foto spia di nuovi prototipi del Ram 1500 2021, inclusa la versione Rebel TRX da oltre 700 CV.

Ora, Mopar Insiders ha pubblicato alcune immagini di un altro mulo di prova del model year 2021 del pick-up catturato sulle strade pubbliche che mette in mostra alcuni nuovi elementi tecnologici. Si tratta più nello specifico di un Ram 1500 Lone Star Crew Cab 4×4 Offroad 2021. Questo dimostra che non soltanto gli allestimenti premium sfrutteranno i nuovi aggiornamenti tecnologici per il prossimo model year.

Ram 1500 2021: un nuovo prototipo conferma anche la versione Lone Star per la gamma 2021

La versione Lone Star viene offerta in esclusiva in Texas ed è l’allestimento più venduto del marchio nello Stato. Questo si basa sull’allestimento Big Horn. Grazie al singolo terminale di scarico, possiamo immaginare la presenza sotto il cofano del pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema mild-hybrid eTorque che sviluppa una potenza di 309 CV e 364 nm di coppia massima.

Il Ram 1500 Lone Star Crew Cab 4×4 Offroad in questione presenta alcune opzioni interessanti grazie al pacchetto Off-Road Group. Esempi sono l’assale posteriore con bloccaggio elettronico, le piastre paramotore, gli pneumatici off-road e gli ammortizzatori heavy duty.

Troviamo anche il portellone multifunzione che permette all’utente di utilizzare le doppie porte posteriori con cerniera laterale per migliorare ulteriormente l’accesso e l’utilità del cassone. Visibile anche la nuova luce di stop a LED montata centralmente assieme a una telecamera per visionare il carico.

Attualmente quest’opzione viene offerta sui modelli HD ed è disponibile a un prezzo aggiuntivo di circa 345 dollari (306 euro). Al momento, la casa automobilistica americana non ha rilasciato ancora nessuna informazione sul prezzo di questa feature per il Ram 1500 2021. In ogni caso, la produzione del model year 2021 dovrebbe iniziare il 31 agosto 2020 presso lo stabilimento FCA di Sterling Heights (SHAP) nel Michigan.