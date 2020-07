Ferrari F1: festeggia traguardo importante su Instagram

Nonostante il difficile momento che la scuderia sta vivendo in pista, il team Ferrari F1 nelle scorse ore ha festeggiato un traguardo molto importante. la scuderia del cavallino rampante ha infatti annunciato di aver raggiunto quota 5 milioni di follower nel suo profilo ufficiale nel famoso social network. Si tratta di un traguardo importante che certifica la grande popolarità del team di Maranello tra i tifosi nonostante i risultati tardino ad arrivare.

Su Instagram la scuderia Ferrari festeggia 5 milioni di follower e supera Mercedes

In questo la Ferrari è decisamente la numero uno superando di gran lunga gli avversari di Mercedes e Red Bull. Al momento comunque Mercedes è vicina, infatti nelle scorse ore la scuderia tedesca ha raggiunto quota 4,9 milioni di utenti sul suo profilo ufficiale di Instagram. Per festeggiare il traguardo raggiunto nelle scorse ore il cavallino rampante ha pubblicato un post dove ha ringraziato apertamente i propri fan per l’affetto dimostrato. “Grazie mille a tutti voi che seguite il nostro viaggio anche nei giorni più duri #essereFerrari” recitava il post.

