Autostrade A10 e A12: evitare le code fra il 12 e il 12 luglio

Sulla rete ligure gestita da Autostrade per l’Italia, ci sono lavori in corso voluti dal ministero dei Trasporti. Un caos pazzesco che ha portato alla paralisi. Ecco comunque qualche soluzione per limitare i guai sulle Autostrade A10 e A12.

1) Autostrade A10 e A12: evitare le code

Sull’A10 Genova-Savona chiusura, dalle 21 alle 7, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Savona, dovrà raggiungere, tramite la SS1 Aurelia, la stazione di Varazze e rientrare sulla A10.

Chi dalla A26 è diretto a Savona, potrà uscire alla stazione di Genova Prà. E tramite la SS1 Aurelia raggiungere la stazione di Varazze da cui entrare in A10.

2) A12 Genova-Sestri Levante

In corrispondenza della stazione di Chiavari, (22-7), per chi proviene da Livorno, sarà attivata una deviazione con obbligo di uscita e possibilità di rientro dalla stessa stazione. Così da consentire attività di ispezione all’interno della galleria “Del Forno”.

Dove informarsi per limitare i problemi

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati qui.