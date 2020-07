Incentivi auto entro il 18 luglio, o salta tutto

Per ora, ci sono solo gli ecobonus della legge Bilancio 2019, che hanno un peso specifico pari quasi allo zero: infatti il mercato dell’auto in Italia è ai minimi storici. Se il decreto Rilancio non viene approvato, decade, assieme agli emendamenti che riguardano i nuovi incentivi auto.

Incentivi auto: è arrivato il sì della Camera

La Camera ha approvato il decreto Rilancio con gli emendamenti che includono gli incentivi auto. Il provvedimento dovrà essere esaminato dal Senato.

Il testo approderà in aula il 14 luglio. A questo punto, Palazzo Madama o approva entro il 18 luglio, termine ultimo, oppure decade. Perché scadono i termini per la conversione in legge del decreto licenziato dal governo a metà maggio. E non c’è spazio per altre modifiche.

Incentivi auto dal 1° agosto? Ecco per chi