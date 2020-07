Jeep Grand Wagoneer: questo esemplare vi riporterà negli anni ’80

Jeep prevede di lanciare entro la fine del prossimo anno un Jeep Grand Wagoneer di nuova generazione come model year 2022. Nel frattempo, se desiderate fare un tuffo nel passato, allora questo esemplare del 1988 proposto all’asta potrebbe essere un ottimo acquisto.

Secondo la descrizione dell’annuncio, questo Grand Wagoneer è stato acquistato dal venditore nel 2008 e ha percorso 133.575 km. Tuttavia, sono stati eseguiti diversi lavori di manutenzione per riportare l’auto al suo antico splendore. In particolare, il motore V8 360ci da 5.9 litri è stato ricostruito e installato nell’aprile del 2019.

Jeep Grand Wagoneer: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare del 1988 in ottime condizioni

Oltre a questo, sono stati installati nuovi collettore di aspirazione, radiatore, termostato, motorino di avviamento, alternatore e pompa del carburante. Anche il carburatore a tre cilindri è stato aggiornato a un’unità a quattro cilindri. All’inizio di quest’anno, invece, la trasmissione automatica a 3 rapporti è stata ricostruita.

Il corpo di questo Jeep Grand Wagoneer del 1988 è stato rifinito in grigio metallizzato ad aprile dello scorso anno tramite un accurato processo che ha incluso anche la riparazione di ammaccature e ruggine dei pannelli e la sostituzione delle strisce del paraurti, delle guarnizioni del parabrezza e altro ancora.

L’originale finitura in legno presente sui lati e sul retro è stata mantenuta mentre sul tetto è stato installato un portapacchi cromato. L’abitacolo del SUV è rifinito in pelle bordeaux con inserti in velluto e legno e tappetini coordinati. La moquette del vano bagagli è stata recentemente sostituita e inoltre ci sono anche dei tappetini coordinati.

A livello di equipaggiamento abbiamo finestrini e chiusura elettrici, sedili anteriori regolabili elettricamente, aria condizionata e autoradio Sony. Al momento della pubblicazione di questo articolo, questo Jeep Grand Wagoneer ha raggiunto la somma di 10.250 dollari (9070 euro) ma mancano ancora due giorni al termine dell’asta online su Bring A Trailer.