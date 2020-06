Nuovo Jeep Grand Wagoneer è destinato ad essere il più lussuoso del marchio

C’è stato molto hype attorno al ritorno del leggendario Jeep Wagoneer. Dato che sono passati diversi anni dall’annuncio iniziale, la casa automobilistica americana sta finalmente preparando a togliere le coperture dal suo nuovo SUV top di gamma.

Sia il Jeep Grand Wagoneer che il Wagoneer si baseranno sulla stessa architettura dell’attuale Ram 1500. Ciò significa che entrambi i modelli saranno dei SUV full-size full-frame e molto più grandi della nuova Jeep Grand Cherokee e della sua variante a tre file.

Nuovo Jeep Grand Wagoneer: il SUV full-size sarà il più lussuoso sia di Jeep che di FCA

Sono diversi anni che circolano in rete indiscrezioni sul nuovo Grand Wagoneer che addirittura potrebbe offrire un allestimento top di gamma dal prezzo di 100.000 dollari. Visti i competitor presenti sul mercato (es. Cadillac Escalade), non saremmo sorpresi dell’arrivo di un modello così premium.

Secondo alcune fonti vicine a Mopar Insiders, il nuovo Grand Wagoneer sarà il veicolo più lussuoso e tecnologicamente avanzato sia della stessa Jeep che di Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

A partire dal sistema di infotainment, il nuovo SUV dovrebbe proporre un display touch da 12 pollici senza cornici. Il sistema sarà ovviamente equipaggiato dal nuovo Uconnect 5 e inoltre dovrebbe essere abbinato a un sistema di intrattenimento per il passeggero anteriore che permetterà a quest’ultimo di avere un proprio schermo da poter personalizzare.

Le fonti proseguono affermando che il nuovo sistema di infotainment per i sedili posteriori si baserà sullo Uconnect Theater presente sulla Chrysler Pacifica di ultima generazione. Non dovrebbe mancare neanche il nuovo display head-up che arriverà sui diversi veicoli dei brand di FCA nel 2022.

Il SUV full-size sarà anche parecchio avanzato a livello di tecnologie

Per quanto riguarda i materiali, il nuovo Jeep Grand Wagoneer dovrebbe proporre alluminio, pelle e legno pregiato che copriranno molte superfici. Gli indicatori standard saranno sostituiti da un nuovissimo quadro strumenti digitale completamente personalizzabile il quale funzionerà perfettamente anche con il display head-up.

Sempre le stesse fonti di Mopar Insiders hanno affermato che il nuovo SUV potrebbe disporre di nuovi specchietti retrovisori esterni elettronici. Attesa anche l’implementazione della tecnologia di guida autonoma di Livello 3 che permetterà al veicolo di guidarsi in autostrada con pochi interventi da parte del conducente. Non mancheranno dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come Lane Keep Assist e Active Blind Spot Assist.

Per la prima volta in assoluto, il nuovo Jeep Grand Wagoneer verrà proposto anche in versione ibrida plug-in la quale permetterà di viaggiare anche in modalità solo elettrico. Il sistema dovrebbe impiegare la nuova trasmissione ibrida ZF 8HP che verrà usata anche sulla prossima Wrangler Unlimited 4xe.

Proprio come quest’ultima, anche il Grand Wagoneer porterà la denominazione 4xe ma dovrebbe debuttare circa un anno dopo il lancio della versione standard. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se tutte queste informazioni verranno confermate ufficialmente.