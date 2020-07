Alfa Romeo e Jeep: importante nomina in Polonia

Rafał Grzanecki, che lavora in Fiat Chrysler Automobiles Polska da oltre 20 anni, è stato promosso alla posizione di country manager dei marchi Alfa Romeo e Jeep. Grzanecki come country manager per Jeep e Alfa Romeo presso FCA Polska è responsabile, tra gli altri per le vendite e la commercializzazione di questi marchi sul mercato polacco. Allo stesso tempo, sarà anche il portavoce dell’azienda. Negli ultimi tre anni il dirigente è stato direttore marketing responsabile dei marchi Fiat, Jeep, Alfa Romeo e Abarth. In precedenza, per oltre due anni è stato country manager dei marchi Fiat e Abarth.

Rafał Grzanecki è stato promosso alla posizione di country manager dei marchi Alfa Romeo e Jeep in Polonia

Negli anni 2009-2017 il nuovo country manager dei due famosi marchi automobilistici in Polonia, ha lavorato come responsabile PR e comunicazione di FCA Polska, e prima ancora per 9 anni è stato responsabile della promozione del marchio. Successivamente è stato coinvolto in attività CRM, digitali ed eventi. Nel 1996-2000 è stato specialista di marketing e CRM presso LOT Polish Airlines. Grzanecki è laureato alla Warsaw School of Economics.

