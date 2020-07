Autostrade Liguria: Salvini contro la De Micheli

La società Autostrade per l’Italia continua a fare il possibile per rimediare al guaio, ma sulla A7 Genova-Milano questa mattina fino a 16 chilometri di coda in direzione Genova per il tratto chiuso tra Bolzaneto e Genova Ovest. Un inferno sotto il Sole cocente, pericoloso per la salute, la sicurezza stradale, lo smog sulle Autostrade Liguria.

Autostrade Liguria: cosa chiede Aspi

Correttamente, l’ad di Autostrade Tomasi chiede al Governo giallorosso di rivedere le norme sulle ispezioni e sugli interventi nelle gallerie per ridurre le code. A quanto pare, proprio questi controlli in giorni bollenti, voluti dall’Esecutivo di M5S e Pd, hanno provocato il caos. La ministra ai Trasport De Micheli assicura che, tra dieci giorni, gli interventi saranno conclusi.

Ma Il governatore ligure Toti non ci sta: non ha sortito nessun effetto nessuno dei nostri documenti, esposti, ordinanze, lettere, suppliche, preghiere, invocazioni, imprecazioni, ha detto. Sono sordi a ogni tipo di linguaggio, attacca. Con la stoccata: forse non parlano l’italiano, magari proveremo a tradurre in tre lingue i nostri appelli alla ragionevolezza. Il ministero non sta rispondendo alla 35esima lettera, appello, denuncia, istanza, ordinanza con cui si chiede di rivedere questo piano folle.

Stangata verbale del leader della Lega Matteo Salvini: la Liguria è sequestrata dal Governo tra code, ritardi, cantieri fermi e polemiche nella maggioranza, afferma. Annunciata manifestazione fuori da Montecitorio, sperando di coinvolgere anche tutti i parlamentari liguri indipendentemente dal colore politico, per chiedere la liberazione di una regione vittima delle incapacità di Pd e 5Stelle, conclude.

Una figuraccia per il Governo

Certo che la storia del calvario per gli automobilisti e i camionisti sulla A7 sta mettendo seriamente in dubbio le capacità di questo Governo. Per non parlare del Ponte di Genova affidato alla stessa Autostrade per l’Italia, dopo due anni di guerra dell’Esecutivo contro Aspi. I conti non tornano.