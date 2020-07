Maserati: il motore Nettuno potrebbe non essere così nuovo

Maserati ha iniziato questo mese con il botto, annunciando un nuovo motore V6 biturbo chiamato Nettuno. Secondo la casa automobilistica modenese, si tratta di un propulsore completamente nuovo e sviluppato internamente.

Per diversi anni, il Tridente ha preso in prestito diversi propulsori di Ferrari per equipaggiare le sue vetture, quindi il nuovo Nettuno rappresenta una sorta di segnale di indipendenza da Maranello.

Maserati: Road & Truck rivela che alcune componenti non sono così nuove

Un’indagine approfondita da Road & Truck, però, ha scoperto che alcune componenti del Nettuno sono compatibili al 100% con delle parti presenti nei motori Ferrari F154 V8 e Alfa Romeo 690T. Quest’ultima è una versione V6 del propulsore Ferrari impiegata sia sulla Giulia che sullo Stelvio Quadrifoglio.

Secondo il report di Road & Truck, l’angolo di 90° del Maserati Nettuno da 220 kg corrisponde perfettamente con l’F154, così come il layout posteriore. Anche l’alesaggio di 88 mm e la corsa di 82 mm corrispondono a quelli dell’F154 utilizzato sulla SF90 Stradale, assieme agli 8000 g/min massimi.

Per quanto riguarda l’ordine di accensione 1-6-3-4-2-5, R&T ha osservato che è lo stesso del V6 trovato sulle Alfa Romeo. La rivista ha scoperto molte più somiglianze condivise tra il Maserati Nettuno e l’F154 di Ferrari, anche presentando delle immagini da un motore della Ferrari California T rinvenuto.

La pubblicazione ha sottolineato, però, che la testata del nuovo propulsore è stata completamente sviluppata a Modena. Ciò conferisce al nuovo V6 biturbo un rapporto di compressione 11:1 unico che non corrisponde a nessuna Ferrari.

Che il nuovo Nettuno sia completamente nuovo oppure no, lo vedremo equipaggiare la prossima supercar a motore centrale Maserati MC20 in cui proporrà una potenza di circa 630 CV a 7500 g/min e 730 nm di coppia massima a 3000-5500 g/min.