Dodge: il futuro delle performance è l’elettrificazione

Ieri Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha presentato la nuova gamma di modelli Dodge, tra cui la nuovissima Challenger SRT Super Stock e il prestante Durango SRT Hellcat. Oltre a questo, la casa automobilistica americana ha ammesso che l’elettrificazione è il futuro delle performance.

Durante un’intervista con Motor1.com, Tim Kuniskis – Head of Passenger Car Brands di FCA Nord America – ha ammesso che l’elettrificazione arriverà sui modelli prestanti del marchio, anche se le vetture di quest’anno non vengono proposte in versione elettrificata.

Dodge: le future auto elettrificate potrebbero toccare le quattro cifre di potenza

In particolare, Kuniskis ha dichiarato: “Siamo molto interessati all’elettrificazione, in particolare per le prestazioni. Penso che sia assolutamente il futuro delle performance ed è ciò che consentirà alle performance di esistere in mezzo alle normative ambientali. Non dirò che non c’è il modo di evitarlo, perché non lo vedo come qualcosa che vogliamo evitare. Penso che sarà la prossima evoluzione, il prossimo passo per avere prestazioni ancora più elevate di qualsiasi cosa vista fino a questo punto. Aprirà ad enormi capacità“.

FCA dispone già di diversi veicoli green nel suo portfolio come ad esempio la nuova Fiat 500 Elettrica o la Chrysler Pacifica Hybrid. Come la maggior parte dei veicoli elettrificati presenti sul mercato, parliamo di auto focalizzate maggiormente sull’efficienza che sulle prestazioni.

Dato che sempre più case automobilistiche stanno abbracciando l’elettrificazione, è inevitabile che i motori elettrici inizino ad essere sempre più presenti accanto ai propulsori endotermici in alcuni veicoli più potenti del settore. Un esempio è la Ferrari SF90 Stradale che dispone di tre motori elettrici abbinati al V8 biturbo da 4 litri.

Al momento però, secondo il dirigente di FCA Nord America, non è ancora economicamente fattibile per FCA seguire questa strada. Egli infatti ha affermato: “Al momento l’elettrificazione non è conveniente. Supponiamo che tu abbia un assetto che desideri trasformare in una fantastica auto elettrica o elettrificata e ne venderai 5.000. Non c’è modo di giustificare le spese per farlo a causa del costo della tecnologia“.

Visto che attualmente Dodge dispone di diversi modelli che sono in grado di proporre oltre 700 CV, è possibile che le auto future riescano a raggiungere una potenza a quattro cifre.