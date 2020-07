Dodge Challenger SRT Super Stock promette di essere la muscle car più potente

Dodge ha presentato nelle scorse ore la sua nuova gamma di vetture e la Dodge Challenger SRT Super Stock è probabilmente la più interessante. Il veicolo prende il nome dalla classe Super Stock delle gare di accelerazione (drag race), è basata sulla versione Widebody e porta con sé alcuni numeri molto impressionanti.

La casa automobilistica americana sostiene che è la muscle car più veloce e più potente del mondo. Costruita partendo dalla Challenger SRT Demon 2018, sotto il cofano troviamo lo stesso motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità.

Dodge Challenger SRT Super Stock: svelata ufficialmente la nuova muscle car più potente

Il propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 819 CV (10 CV in più rispetto alla Hellcat Redeye) e 959 nm di coppia massima. Secondo le informazioni fornite dal marchio di FCA, la Dodge Challenger SRT Super Stock è capace di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,25 secondi ed è in grado di completare il quarto di miglio in 10,5 secondi a una velocità di 211 km/h. La velocità massima è stata limitata elettronicamente a 270 km/h.

Non mancano degli pneumatici 315/40 progettati appositamente per le drag race abbinati a dei cerchi da 18″. A bordo della nuova Challenger SRT Super Stock troviamo, inoltre, un impianto frenante Brembo, un differenziale asimmetrico a slittamento limitato orientato alle prestazioni, degli ammortizzatori adattivi Bilstein e altro ancora.

La muscle car propone diverse modalità di guida quali Track, Sport, Custom e Auto. Non mancano le caratteristiche Launch Assist, Launch Control, Line Lock, Torque Reserve, Race Cooldown, SRT Performance Pages e SRT Power Chiller per sfruttare al meglio le prestazioni dell’auto.

Il marchio automobilistico americano propone la vettura in 13 diverse colorazioni esterne fra cui F8 Green, Hellraisin, Pitch Black, Sinamon Stick e Triple Nickel. Queste possono essere abbinate agli interni Black, Demonic Red e Sepia.

La nuova Dodge Challenger SRT Super Stock sarà lanciata quest’estate e la produzione non sarà limitata come la Demon in quanto continuerà per tutto il model year 2021. Anche se Dodge non ha ancora annunciato i prezzi di vendita, ha affermato che i primi esemplari arriveranno presso le concessionarie entro la fine di quest’anno.