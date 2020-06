Il CEO di FCA Manley afferma che Hybrid Wrangler arriverà entro la fine del 2020

Fiat Chrysler ha rivelato che è ormai vicina l’introduzione dell’ibrido plug-in Jeep Wrangler. Il CEO di FCA Mike Manley ha discusso dell’importanza del nuovo ingresso durante l’assemblea generale annuale della società tenutasi online venerdì. Prima del Wrangler, gli unici veri sforzi della compagnia per l’elettrificazione erano l’attuale ibrido Chrysler Pacifica e una precedente iterazione della Fiat 500e. Quel veicolo fu insultato dall’allora CEO Sergio Marchionne, che implorò la gente di non acquistarlo perché disse che la compagnia perdeva troppi soldi nella vendita di ogni veicolo. Il nuovo ibrido Wrangler introdurrà una nuova era alla FCA.

“L’icona di Jeep Wrangler arriverà sul mercato con una versione 4xe che sarà in prima linea nella nostra strategia di elettrificazione in Nord America”, ha detto durante l’assemblea generale annuale della casa automobilistica tenuta online a causa della pandemia di COVID-19 le. In futuro, tutti i prodotti Jeep elettrificati recheranno uno speciale badge “4xe”.

Ora l’arrivo dell’ibrido di Jeep Wrangler non è stato davvero una sorpresa, dato che era stato discusso da tempo e aveva già fatto una prima apparizione al CES di Las Vegas a gennaio. Al momento non sono stati forniti dettagli reali, ma ora Manley ha dichiarato che sarà disponibile negli Stati Uniti entro la fine di quest’anno. La Cina e l’Europa lo riceveranno invece nel primo trimestre del 2021.

