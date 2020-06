Jeep Wrangler Unlimited richiamata in India per problemi di sicurezza

Fiat Chrysler India ha richiamato l’iconico modello Jeep Wrangler Unlimited. La società afferma che 53 auto sono state colpite e queste sono state prodotte tra marzo 2019 e gennaio 2020. È probabile che queste auto provenissero dal lotto BS4. Jeep afferma che il motivo è un potenziale pericolo per la sicurezza che potrebbe derivare da un mancato avvio, una condizione di stallo o DTC. Anche il degrado termico del cablaggio potrebbe essere una causa. I centri di assistenza Jeep India affermano che questa riparazione verrà eseguita in fasi e riguarderà solo il motore a benzina da 2,0 litri. I clienti verranno informati dal 5 giugno in poi. Considerando la situazione attuale, ai clienti viene chiesto di prendere un appuntamento prima di recarsi al centro di assistenza. La sostituzione può richiedere circa un’ora o più. Dato il minor numero di auto interessate, questo richiamo dovrebbe essere completato in meno di tre mesi.

FCA ha venduto Jeep Wrangler Unlimited dal 2016 fino alla fine del 2019. Ora, il nuovissimo Wrangler ha preso il suo posto. Il motore a benzina turbo da 2,0 litri produce 268 CV ​​e 400 Nm. È abbinato a una trasmissione automatica a 5 marce. Le sospensioni sono costituite da un asse vivo con molle elicoidali e l’offerta era 4 × 4. Jeep Wrangler Unlimited è considerato uno dei migliori fuoristrada sul mercato.