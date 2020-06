Ferrari Roma: un progetto digitale ci mostra la versione con motore centrale

La vettura a motore centrale che vi proponiamo in questo articolo riesce a rappresentare al meglio il concetto di supercar. Il progetto digitale è stato realizzato da Mike Crawley e pubblicato su Behance. La parte posteriore del concept viene enfatizzata dalle prese d’aria posizionate sulle fiancate proprio come visto sulle F8 Tributo ed SF90 Stradale.

I finestrini laterali e la parte anteriore di questa particolare Ferrari Roma hanno subito alcune modifiche che gli donano un aspetto diverso dal modello originale. Ad esempio, la GT non dispone né di fari fendinebbia rotondi e né di estrattori dell’aria sulle estremità del paraurti. Anche il cofano motore è stato modificato in quanto adesso è presente una presa d’aria.

Ferrari Roma: ecco come sarebbe stata la vettura con motore centrale

A questo punto molti potrebbero chiedersi come mai la casa automobilistica modenese non porta sul mercato un modello del genere. La Roma originale riempie una nicchia che la Portofino e la F8 Tributo non occupano.

Neanche la trasformazione in shooting brake porterebbe vantaggi in quanto la società ha già due modelli nella sua gamma: la FF e l’ultima GTC4Lusso con quattro posti a sedere e due motorizzazioni disponibili. L’otto cilindri utilizzato sulla GTC4Lusso T è meno potente di quello impiegato sulla Ferrari Roma ma il V12 del modello più potente è superiore senza alcun dubbio.

Come è possibile vedere, Ferrari ha praticamente ricoperto ogni segmento di suo interesse con i modelli succitati. Inoltre, in un prossimo futuro potrebbe introdurre una versione Spider (o Aperta) della SF90 Stradale come successore diretto della ultra rara LaFerrari Aperta.

In ogni caso nei prossimi mesi è atteso il debutto di altri modelli fra cui un bolide ibrido che recentemente è stato avvistato in diverse foto spia e molto probabilmente una nuova variante della 812 Superfast.