Ferrari: un nuovo video spia mostra un prototipo della futura supercar ibrida con motore V6

Dopo le 5 novità presentate nel corso del 2019, Ferrari ha in programma altre due novità per il 2020, che però arriveranno in ritardo di qualche mese a causa del Coronavirus, e diversi altri progetti in rampa di lancio per i prossimi anni. La casa di Maranello ha un piano molto ambizioso per rinnovare e espandere la sua gamma grazie anche ad una progressiva elettrificazione e al lancio di progetti inediti come, ad esempio, il futuro Purosangue.

In attesa di maggiori dettagli ufficiali, che probabilmente arriveranno soltanto tra qualche mese, Ferrari continua a testare i nuovi modelli che verranno presentati nel corso del prossimo futuro. In cantiere ci sono nuove soluzioni ibride ed il lancio di un nuovo progetto con motore V6. Come riportato anche da Autoevolution, in queste settimane i test in strada sui prototipi dei nuovi modelli si stanno moltiplicando.

Nuova Ferrari ibrida con motore V6: il video spia

Da poche ore, in rete, è disponibile un nuovo video spia che ci mostra la Ferrari SF90 Stradale ed un inedito prototipo che mostra chiari segnali della presenza di un sistema ibrido nascosto al di sotto della carrozzeria. Il progetto in questione potrebbe essere la misteriosa nuova supercar ibrida con motore V6, un progetto che dovrebbe proporre contenuti meno estremi rispetto alla SF90 Stradale (dotata di un motore V8 e di una potenza complessiva, considerando tutto il sistema ibrido, di 1000 CV).

Per il momento, Ferrari non ha ancora diffuso alcuna indiscrezione in merito ai progetti in arrivo nel corso del prossimo futuro ma il video apparso in queste ore online appare come un’importante conferma di quelle che dovrebbero essere le prossime mosse della casa di Maranello. Ecco il video spia in questione pubblicato dal canale YouTube Varryx.

Le novità in arrivo per la gamma Ferrari

I cinque modelli presentati lo scorso anno sono solo l’inizio di un programma di rinnovamento molto ambizioso di Ferrari che continuerà a crescere, dopo aver superato quota 10 mila unità consegnate nel corso del 2019. Per quest’anno, come recentemente confermato anche dal numero uno di Ferrari Louis Camilleri, sono attesi i lanci di due nuovi modelli mentre per i prossimi anni sono in programma ancora diverse novità.

Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale sulle caratteristiche dei nuovi modelli in arrivo nei prossimi mesi. La nuova supercar ibrida con motore V6 dovrebbe essere uno dei punti di riferimento del prossimo futuro di Ferrari. Il progetto potrebbe essere presentato già nel corso del 2020, come una delle due novità attese per quest’anno, oppure potrebbe essere svelato nel corso del 2021 quando potrebbero iniziare ad arrivare anche le prime consegne.

In cantiere, inoltre, Ferrari dovrebbe avere anche una versione Spider della nuova Ferrari SF90 Stradale presentata ufficialmente poco più di un anno fa. La variante Spider della SF90 Stradale dovrebbe essere, quasi sicuramente, uno dei due progetti a debuttare nel corso del secondo semestre dell’anno in corso.

Non dovrebbe debuttare prima del 2021, invece, il Ferrari Purosangue, il primo modello della casa di Maranello che si avvicinerà all’idea di SUV. Il progetto Purosangue è oramai confermato in via ufficiale ma, al momento, non ha ancora una data precisa di lancio anche perché lo sviluppo sarebbe ancora in corso.

Per scoprire quali saranno le novità che Ferrari presenterà nel corso del 2020 sarà necessario attendere solo pochi mesi. Il lancio dei progetti previsti per quest’anno, infatti, è stato rimando di circa 4 mesi, come confermato da Ferrari stessa ad inizio maggio, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Entrambi i modelli in arrivo saranno presentati nel corso del secondo semestre.

Staremo a vedere se la nuova supercar ibrida con motore V6 rientrerà o meno tra le novità del 2020 o se verrà presentata soltanto nel 2021. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alle novità future della casa di Maranello.