Fiat Strada è il pick up più venduto in Brasile nel primo trimestre 2020

Nonostante sia in arrivo nei prossimi mesi una nuova generazione di Fiat Strada, il vecchio modello del pick up continua a difendersi bene sul mercato. In Brasile infatti il veicolo è risultato essere il pick up più venduto nel paese nel primo trimestre del 2020. Il celebre veicolo di Fiat ha chiuso il primo trimestre dell’anno in testa con 15.408 unità registrate. I dati sono stati svelati da Fenabrave, un’associazione che riunisce rivenditori nel paese.

Nonostante manchi poco all’arrivo della nuova generazione, nel primo trimestre del 2020 Fiat Strada domina le vendite in Brasile

Fiat Toro, con 13.371 unità, si conferma come il secondo pick up più venduto in Brasile alle spalle di Fiat Strada nel primo trimestre del 2020. I primi cinque classificati sono completati da Toyoya Hilux con 9.406 unità – il primo pickup medio nella lista -, seguito da Volkswagen Saveiro, con 9.109 unità. Questo ha superato la Chevrolet S10 nelle vendite dei primi tre mesi. Dunque un ottima notizia per Fiat che inizia nel migliore dei modi il suo 2020 in Brasile.

Questi dati fanno capire anche il perché di tanto interesse in America Latina per l’arrivo della nuova versione di Fiat Strada. Questo modello però a causa dell’epidemia di coronavirus vedrà ritardare di qualche mese il suo ingresso sul mercato.

Ti potrebbe interessare: Ram 700 2021: ecco come potrebbe essere il pick-up Strada per il Messico