Ram 2500 richiamato in Brasile

Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. informa i proprietari dei veicoli Ram 2500, versione Laramie, anni modello 2019 e 2020, in merito alla possibilità di aumento della pressione e del calore all’interno della trasmissione, con conseguente perdita di grandi quantità di olio. Questa eventuale perdita, aggiunta al calore proveniente dalla zona del motore, può causare incendi con potenziali danni materiali, gravi danni fisici o persino danni mortali agli occupanti del veicolo e / o di terzi.

Secondo la società, sebbene la soluzione tecnica sia già disponibile, gli impatti causati dai decreti statali e municipali che mirano a combattere la diffusione di covid-19 hanno limitato il pieno funzionamento del commercio e della circolazione delle persone, essendo ancora più restrittivi in ​​alcuni regioni del paese.

In questo modo, non appena le autorità competenti allenteranno gli impedimenti relativi a Covid-19, i proprietari dei RAM 2500 coinvolti in questa campagna verranno nuovamente convocati per programmare la riparazione gratuitamente presso uno dei concessionari della rete Ram. La soluzione al problema è sostituire la piastra di separazione del corpo della valvola di trasmissione e riprogrammare il modulo di controllo elettronico della trasmissione dei veicoli.

710 unità Ram 2500 sono coinvolte in questa campagna, con numeri di telaio non sequenziali (ultime otto cifre) tra KG592302 e LG109935. Per consultare i numeri del telaio in questione o ottenere maggiori informazioni, il consumatore può consultare il sito Web o contattare il Centro assistenza clienti Ram chiamando il numero 0800-730-7060.

