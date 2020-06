Dodge Charger: ecco una versione SUV digitale

Anche se è una delle case automobilistiche più famose degli Stati Uniti, Dodge non ha una gamma di vetture molto ricca. Infatti, al momento il marchio di FCA può contare solo sulle muscle car Dodge Charger e Challenger e sul SUV Durango, in termini di vendite.

Il Grand Caravan e la Journey, invece, non contano molto dal momento che parliamo di veicolo piuttosto obsoleti. Avere più auto nella line-up a volte potrebbe essere anche una cattiva idea ma portare sul mercato attuale più crossover significa avere più fonti di guadagno, anche se potrebbe crearsi qualche sovrapposizione con, ad esempio, Jeep e le sue Compass, Cherokee e Renegade.

Dodge Charger: l’artista Kleber Silva pensa a una versione SUV della berlina

Nel corso degli anni, Dodge ha realizzato alcune auto più piccole o crossover come ad esempio il Caliber degli anni 2000. C’era anche il Dodge Nitro che alcuni lo hanno definito uno dei crossover più brutti di tutti i tempi.

Il famoso artista sudamericano Kleber Silva ha deciso di trasformare la Dodge Charger in un crossover. Il progetto digitale ha mantenuto il frontale della famosa berlina muscolosa mentre il resto sembra il corpo della Fiat 500X. Sul retro possiamo vedere i nuovi fanali avvolgenti.

Lo stesso Silva ha realizzato un altro progetto chiamato Fiat 124 Abarth SUV che si propone come un veicolo per metà 124 Abarth e per metà crossover Citroën. Entrambi i progetti hanno abbastanza senso e si collegano alla Lancia Delta trasformata in SUV che vi abbiamo proposto poco fa.

Al momento sappiamo solo che Fiat vuole sostituire sia la 500X che la 500L con un nuovo modello chiamato Fiat 500XL che dovrebbe essere più grande e pratico delle due appena citate.